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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4250425142524253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:49

  omb написав:посетитель ну такая у них политика, имеют право, тем более сейчас, когда конкурентов по % на остаток и кешбека практически нет

Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой :) .

В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:AVF - если вдруг ваш друг безработный и ему не нужна кредитка с лимитом, а достаточно дебетки (или кредитки "нулёвки") пусть пошлёт повторную заявку, но после того как ему перезвонят сразу со старта скажет, что он безработный, но его не интересует кред.лим - ему нужна всего лишь дебетка (ну или кредитка нулёвка) - и только после этого начинать отвечать на вопросы.

Теж дзвонили с пропозицією кеш-кредита. Відмовився, але уточнив за кредитку з нульовим лімітом як тимчасово непрацюючий чи як варіант під гарантії депозиту. Отримав повторну відмову і рекомендації відкрити на працевлаштованих рідних. Чому кеш-кредити видають без працевлаштування, а нульові кредитки - зась?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, напомните, комис по КОКО-дебетке берется если хоть день меньше 3К лежит, или считается среднемесячный остаток? Или они по акции абонку сейчас вообще не берут?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:43

ukrprom2014
Сам себе и отвечу:
Акція «КОКО free» - обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) безкоштовне!
Термін дії акції «КОКО free» продовжено до 31.10.2020 р. (включно).
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:07

Депозитка

Сегодня вечером по сроку умрет карта "Депозитка" :( . Нового пластика нет, никакой инфы нет. Карта и счет исчезнут из ИБ. Можно ли держать 15т. на счете и как с ним работать?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:20

  ukrprom2014 написав:комис по КОКО-дебетке берется если хоть день меньше 3К лежит, или считается среднемесячный остаток?
Почему 3К? До недавних пор было 1000 грн.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:46

  vcy написав:Сегодня вечером по сроку умрет карта "Депозитка" :( . Нового пластика нет, никакой инфы нет. Карта и счет исчезнут из ИБ. Можно ли держать 15т. на счете и как с ним работать?

Аналогичная ситуация. Написал в пятницу в поддержку, через приложение. Ответили, что "нужно больше времени, ответим позже"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:31

Вкладчик1234
Что с деньгами делать?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:34

  vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?

Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:40

Вкладчик1234
Уже и в Запорожье нет? Я берегу Депозитку до 12/21, как зеницу ока, никаким банкоматам её не доверяю и даже из дому не выношу :lol:
Vorlon
 
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