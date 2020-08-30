Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой .
В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:49
Да я ж не против.Хоть в морду пусть плюют и в шею выталкивают.Нашему народу всё нипочем - утрутся и давай по новой .
В2В на днях вон кстати накрылся так что клиенты есть )
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Теж дзвонили с пропозицією кеш-кредита. Відмовився, але уточнив за кредитку з нульовим лімітом як тимчасово непрацюючий чи як варіант під гарантії депозиту. Отримав повторну відмову і рекомендації відкрити на працевлаштованих рідних. Чому кеш-кредити видають без працевлаштування, а нульові кредитки - зась?
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, напомните, комис по КОКО-дебетке берется если хоть день меньше 3К лежит, или считается среднемесячный остаток? Или они по акции абонку сейчас вообще не берут?
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:43
ukrprom2014
Сам себе и отвечу:
Акція «КОКО free» - обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) безкоштовне!
Термін дії акції «КОКО free» продовжено до 31.10.2020 р. (включно).
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:07
Депозитка
Сегодня вечером по сроку умрет карта "Депозитка" . Нового пластика нет, никакой инфы нет. Карта и счет исчезнут из ИБ. Можно ли держать 15т. на счете и как с ним работать?
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:20
Почему 3К? До недавних пор было 1000 грн.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:46
Аналогичная ситуация. Написал в пятницу в поддержку, через приложение. Ответили, что "нужно больше времени, ответим позже"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:34
Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:40
Вкладчик1234
Уже и в Запорожье нет? Я берегу Депозитку до 12/21, как зеницу ока, никаким банкоматам её не доверяю и даже из дому не выношу
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