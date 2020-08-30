|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:02
Vorlon написав:
Уже и в Запорожье нет? Я берегу Депозитку до 12/21, как зеницу ока, никаким банкоматам её не доверяю и даже из дому не выношу
У родственников позаканчивались.
Одному дали - до 04/21. И сказали, что "больше нет и не будет".
Остальные - ждут ответа саппорта (на вопрос, который я задал через приложение). От каждого решили один и тот же вопрос не спамить. Хотя может "массовость" и помогла бы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12392
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 3270 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:13
Вкладчик1234 А что хорошего осталось в Депозитке?
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2808
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:14
unlock
15% до 15 тысяч.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8953
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:25
Вкладчик1234 написав: vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?
Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:28
vcy написав:
И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
Я тоже думаю, что эта информация верна.
Просто мне неудобно ездить за каждым действием.
Но если использовать как "полу-депозит" - вполне возможно кому-то и подойдёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12392
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 3270 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30
vcy написав: Вкладчик1234 написав: vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?
Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете - счет остается, будете работать со счетом
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:32
Lost написав:
так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете - счет остается, будете работать со счетом
Всё же иногда нужно перемещать деньги.
Закинуть на счёт - ещё ладно, можно сэпом.
Остальное - стирать кеды.
Плюс есть родственники, которым это сложновато.
Вобщем пластик решает много вопросов. Жить без него можно, но неудобно
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 31 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12392
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7108 раз.
- Подякували: 3270 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:32
Lost написав:
так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете
Є ймовірність, що якщо закінчився строк дії картки, то і рахунок не буде відображатися в ІБ!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6775
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:42
V2 написав: Lost написав:
так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете
Є ймовірність, що якщо закінчився строк дії картки, то і рахунок не буде відображатися в ІБ!
Так и будет(пропадет из ИБ).
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2808
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:43
Vorlon написав:unlock
15% до 15 тысяч.
Та лан, есть кредитка с 12% на всю сумму.
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2808
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2180
|51991
|
|
|7227
|1632545
|
|
|88977
|10471268
|
|