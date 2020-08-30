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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4250425142524253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:02

  Vorlon написав:Уже и в Запорожье нет? Я берегу Депозитку до 12/21, как зеницу ока, никаким банкоматам её не доверяю и даже из дому не выношу

У родственников позаканчивались.
Одному дали - до 04/21. И сказали, что "больше нет и не будет".
Остальные - ждут ответа саппорта (на вопрос, который я задал через приложение). От каждого решили один и тот же вопрос не спамить. Хотя может "массовость" и помогла бы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:13

Вкладчик1234 А что хорошего осталось в Депозитке?
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:25

  Вкладчик1234 написав:
  vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?

Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял

И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:28

  vcy написав:И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.

Я тоже думаю, что эта информация верна.
Просто мне неудобно ездить за каждым действием.
Но если использовать как "полу-депозит" - вполне возможно кому-то и подойдёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30

  vcy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?

Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял

И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.

так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете - счет остается, будете работать со счетом :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:32

  Lost написав:так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете - счет остается, будете работать со счетом

Всё же иногда нужно перемещать деньги.
Закинуть на счёт - ещё ладно, можно сэпом.
Остальное - стирать кеды.
Плюс есть родственники, которым это сложновато.
Вобщем пластик решает много вопросов. Жить без него можно, но неудобно
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 31 сер, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Lost написав:так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете


Є ймовірність, що якщо закінчився строк дії картки, то і рахунок не буде відображатися в ІБ!
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:42

  V2 написав:
  Lost написав:так а из-за чего весь сыр бор?!? закончилась карта, подумаешь, счет вы ведь не закрываете


Є ймовірність, що якщо закінчився строк дії картки, то і рахунок не буде відображатися в ІБ!

Так и будет(пропадет из ИБ).
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:43

  Vorlon написав:unlock
15% до 15 тысяч.

Та лан, есть кредитка с 12% на всю сумму.
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