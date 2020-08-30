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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24

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Прикололись? Одно другому как-то мешает?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:45

  Vorlon написав:unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?

Никак не мешает, у самого Депозитка в сентябре заканчивается (.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:33

  vcy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?

Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял

И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.

Ваащето в старые добрые времена у БРС ИБ работал и без активной БвК,
так шо я склонен верить :)
А средства со счета можно пополнять и снимать и СЭПом. Комисс тока нуна уточнить по старым счетам.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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