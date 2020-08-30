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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24
unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:45
Vorlon написав:unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?
Никак не мешает, у самого Депозитка в сентябре заканчивается (.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:33
vcy написав: Вкладчик1234 написав: vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?
Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
Ваащето в старые добрые времена у БРС ИБ работал и без активной БвК,
так шо я склонен верить
А средства со счета можно пополнять и снимать и СЭПом. Комисс тока нуна уточнить по старым счетам.
... делайте хоть что-нибудь!
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