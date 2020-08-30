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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24
unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:45
Vorlon написав:unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?
Никак не мешает, у самого Депозитка в сентябре заканчивается (.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:33
vcy написав: Вкладчик1234 написав: vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?
Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял
И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.
Ваащето в старые добрые времена у БРС ИБ работал и без активной БвК,
так шо я склонен верить
А средства со счета можно пополнять и снимать и СЭПом. Комисс тока нуна уточнить по старым счетам.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:53
Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45
unicdima
та нормально все будет, на форуме куча примеров
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:52
Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:56
MASolomko
Судя по прошлому месяцу - это только по счёту, а реально воспользоваться деньгами можно будет только завтра.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00
Vorlon, так мне уже уведомление пришло, что на карту зачислено. Балансы актуальны и % можно уже пользоваться
Проверяйте у себя.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:04
MASolomko
Перечитайте ещё раз внимательно что я написал. Балансы не отражают реального положения дел. Попробуйте что-то куда-то переслать и посмотрите суммы в сообщениях (пушах).
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Vorlon
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Пон 31 сер, 2020 15:45
omb
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