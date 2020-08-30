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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:24

unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:45

  Vorlon написав:unlock
Прикололись? Одно другому как-то мешает?

Никак не мешает, у самого Депозитка в сентябре заканчивается (.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:33

  vcy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vcy написав:Вкладчик1234
Что с деньгами делать?

Я пока раскидал по запасным вариантам (да и кредитки сегодня гасить).
Вопрос работы со счётом без карты - не уточнял

И горячая и в отделении утверждают, что все кроме пластика будет работать(% на остаток). Вход и выход только через кассу. Можно ли доверять этой инфе не знаю, а ясно станет только через месяц.

Ваащето в старые добрые времена у БРС ИБ работал и без активной БвК,
так шо я склонен верить :)
А средства со счета можно пополнять и снимать и СЭПом. Комисс тока нуна уточнить по старым счетам.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:45

unicdima та нормально все будет, на форуме куча примеров :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:56

MASolomko
Судя по прошлому месяцу - это только по счёту, а реально воспользоваться деньгами можно будет только завтра.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon, так мне уже уведомление пришло, что на карту зачислено. Балансы актуальны и % можно уже пользоваться ;) Проверяйте у себя.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:04

MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:43

  MASolomko написав:Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили :D
офигеть, так это они остаток на начало дня чтоли берут...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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