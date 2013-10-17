RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4252425342544255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:45

  unicdima написав:Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))



а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9399
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45

  Vorlon написав:MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:16

господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37603
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:28

  IMPRINTER написав:господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?

седня, по выписке, а на счету отобразится завтра :(
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32220
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2562 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4252425342544255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Adast, Амвросий, Flamingo, guntherhouse777, IBM, ingtrans, Maksi2, ramaz, STIGA, vnpe1 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 72, 73, 74
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
732 102573
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 20:42
Vorlon
Юнекс Банк 1 ... 218, 219, 220
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2190 52562
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 19:45
vovareuckij
Альфа-Банк 1 ... 8897, 8898, 8899
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88987 10472620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 18:08
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (733)
31.08.2020 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.