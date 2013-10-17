а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:45
а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
+50грн !
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:16
господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:28
седня, по выписке, а на счету отобразится завтра
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились
... делайте хоть что-нибудь!
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