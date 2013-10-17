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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:45
unicdima написав:
Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))
а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
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greenozon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45
Vorlon написав:MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:16
господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:28
IMPRINTER написав:
господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
седня, по выписке, а на счету отобразится завтра
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:08
vitaliian написав: Vorlon написав:MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
как по мне, то давно обогнал моню
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:32
clientage написав: IMPRINTER написав:
господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
седня, по выписке, а на счету отобразится завтра
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились
у меня нет в выписке ничего и доступный остаток не увеличился
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39
MASolomko написав:
Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили
По картам КОКО % на остаток обновился (прилетело PUSH и отобразилось в онлайн-выписке/списке операций):
-- дебетовая в 14:40
-- кредитная в 14:49
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:42
greenozon написав: unicdima написав:
Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))
а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
по сцилі від форумчанина.
так ніхто і не передзвонив.
галімий банк
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:52
Сэп отправленный сегодня в18-55 с мони зачислен на депозитку в 20-40
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:53
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
седня, по выписке, а на счету отобразится завтра
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились
у меня нет в выписке ничего и доступный остаток не увеличился
Завтра все будет: выписка от седня и остаток от завтра = Скунс форэвэ
... делайте хоть что-нибудь!
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