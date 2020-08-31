RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4252425342544255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:45

  unicdima написав:Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))



а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45

  Vorlon написав:MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 06.04.16
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:16

господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37605
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:28

  IMPRINTER написав:господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?

седня, по выписке, а на счету отобразится завтра :(
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32225
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2562 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:08

  vitaliian написав:
  Vorlon написав:MASolomko
Странно. Месяц назад балансы не отражали реального положения дел. Наверное исправили...
как только не поливали этот банк д-мом но банк реально стал лучше и дышит в спину котобанке более интересными условиями.
как по мне, то давно обогнал моню
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:32

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?

седня, по выписке, а на счету отобразится завтра :(
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились :)


у меня нет в выписке ничего и доступный остаток не увеличился
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37605
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили :D
По картам КОКО % на остаток обновился (прилетело PUSH и отобразилось в онлайн-выписке/списке операций):
-- дебетовая в 14:40
-- кредитная в 14:49
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:42

  greenozon написав:
  unicdima написав:Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))

а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні

по сцилі від форумчанина.
так ніхто і не передзвонив.
галімий банк :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сэп отправленный сегодня в18-55 с мони зачислен на депозитку в 20-40
Stringer
 
Повідомлень: 11393
З нами з: 23.01.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:53

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, а когда скунц %% по Сберсчету платит? 1-го числа?

седня, по выписке, а на счету отобразится завтра :(
депо отдел у них пока остался от Скунса, а карточники, похоже обновились :)


у меня нет в выписке ничего и доступный остаток не увеличился

Завтра все будет: выписка от седня и остаток от завтра = Скунс форэвэ :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32225
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2562 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4252425342544255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Google Adsense [Bot], klug, kostya77, MASolomko, novichok, ramaz, Stringer, vitaliy1111, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1850, 1851, 1852
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18517 2601638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 22:19
Striker
А-Банк 1 ... 1696, 1697, 1698
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16974 2365714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 22:18
clientage
Юнекс Банк 1 ... 218, 219, 220
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2192 52710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 21:38
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron