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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:50
unicdima написав: greenozon написав: unicdima написав:
Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))
а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні
по сцилі від форумчанина.
так ніхто і не передзвонив.
галімий банк
очень странно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00
Stringer написав:
Сэп отправленный сегодня в18-55 с мони зачислен на депозитку в 20-40
Быстро!
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:58
Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Вів 01 вер, 2020 01:34
anis написав:
Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади?
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Дядя Дима
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Додано: Вів 01 вер, 2020 06:53
Дядя Дима написав: anis написав:
Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади?
Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ.
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:03
omb написав: MASolomko написав:
Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили
офигеть, так это они остаток на начало дня чтоли берут...
Остаток берут на конец дня. В этом месяце выплатили за период 31.07-30.08.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:09
Striker написав: Дядя Дима написав: anis написав:
Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади?
Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ.
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)
не хватает только кб за потраченный бенз
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Яша
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