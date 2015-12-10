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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4254425542564257>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:50

  unicdima написав:
  greenozon написав:
  unicdima написав:Закинув заявку на картку, побачим як спрацює ваш банк. )))

а як ви закидали заявку, через ІБ листом чи в відділенні

по сцилі від форумчанина.
так ніхто і не передзвонив.
галімий банк :D
очень странно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1954
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00

  Stringer написав:Сэп отправленный сегодня в18-55 с мони зачислен на депозитку в 20-40

Быстро!
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:34

  anis написав:Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади? :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:50

Супер! Так бы всегда.
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Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:53

  Дядя Дима написав:
  anis написав:Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади? :mrgreen:

Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ. :)
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:03

  omb написав:
  MASolomko написав:Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили :D
офигеть, так это они остаток на начало дня чтоли берут...

Остаток берут на конец дня. В этом месяце выплатили за период 31.07-30.08.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:09

  Striker написав:
  Дядя Дима написав:
  anis написав:Второй месяц подряд карта в деле, не плохо!
Стесняюсь спросить,чего именно хорошего Вы тут нашли7 Поехать на такси в конную школу и по дороге заехать взять цветы для лошади? :mrgreen:

Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ. :)
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)

не хватает только кб за потраченный бенз :( .
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:41

Что мне нравится в Форвардовском кешбэке - всем, похоже, предлагают одинаково.
Это радует.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Супер! Так бы всегда.

А что супер-то? Как по мне, то всё, кроме мебели ну и может кафе, примерно такое же или хуже, чем у других.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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