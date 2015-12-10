|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:05
Если выписан из места регистрации, карту можно будет получить? Тому, кто ни когда не был клиентом форварда.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 972
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:16
ingtrans написав: Striker написав:
Супер! Так бы всегда.
А что супер-то? Как по мне, то всё, кроме мебели ну и может кафе, примерно такое же или хуже, чем у других.
Много у кого есть продукты 4% за кредитные?
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:21
Striker написав:
Много у кого есть продукты 4% за кредитные?
Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:28
ingtrans написав: Striker написав:
Много у кого есть продукты 4% за кредитные?
Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.
Я сам беру некоторые продукты Сибом через онлайн АТБ. Но овощи/фрукты и другие продукты, которые лучше выбирать самому, надо покупать другой картой в магазине. У меня это Альфа с 2% + рассрочки от 500 грн, и теперь Форвард.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:28
ingtrans написав: Striker написав:
Много у кого есть продукты 4% за кредитные?
Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.
Это только за онлайн оплаты? Через приложения Сильпо, Фора и т.д. ?
А обычные терминалы?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2706
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 997 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:31
lel написав:
Это только за онлайн оплаты? Через приложения Сильпо, Фора и т.д. ?
А обычные терминалы?
Только онлайн и через приложения.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:34
Уже 4 раза в течение 2-х часов не могу пополнить кредитку с дебетки, не приходит смс для подтверждения. Сегодня очередной день глюков, наверное.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:51
гасить нада в рд-1, это читал не раз
а как узнать сумму в этом периоде?
на глаз, свой ексцель?
или она где-то есть?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2717
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 08:56
ingtrans написав: Striker написав:
Супер! Так бы всегда.
А что супер-то? Как по мне, то всё, кроме мебели ну и может кафе, примерно такое же или хуже, чем у других.
учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4376
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV
, Alfa_Bank
, andreyiskra
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|88997
|10474080
|
|
|16987
|2366768
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18525
|2602186
|
Вів 01 вер, 2020 01:53
klug
|