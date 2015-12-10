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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4254425542564257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:05

Если выписан из места регистрации, карту можно будет получить? Тому, кто ни когда не был клиентом форварда.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:16

  ingtrans написав:
  Striker написав:Супер! Так бы всегда.

А что супер-то? Как по мне, то всё, кроме мебели ну и может кафе, примерно такое же или хуже, чем у других.

Много у кого есть продукты 4% за кредитные?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Много у кого есть продукты 4% за кредитные?

Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:28

  ingtrans написав:
  Striker написав:Много у кого есть продукты 4% за кредитные?

Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.

Я сам беру некоторые продукты Сибом через онлайн АТБ. Но овощи/фрукты и другие продукты, которые лучше выбирать самому, надо покупать другой картой в магазине. У меня это Альфа с 2% + рассрочки от 500 грн, и теперь Форвард.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  Striker написав:Много у кого есть продукты 4% за кредитные?

Онлайн по О.Карте 5% за кредитные, по NEW 5% за свои, но чистыми, что примерно то же, что и 4% грязными за кредитные, а может даже и лучше, учитывая текущие ставки.
Это только за онлайн оплаты? Через приложения Сильпо, Фора и т.д. ?
А обычные терминалы?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Это только за онлайн оплаты? Через приложения Сильпо, Фора и т.д. ?
А обычные терминалы?

Только онлайн и через приложения.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:34

Уже 4 раза в течение 2-х часов не могу пополнить кредитку с дебетки, не приходит смс для подтверждения. Сегодня очередной день глюков, наверное.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:51

коко где?

гасить нада в рд-1, это читал не раз
а как узнать сумму в этом периоде?
на глаз, свой ексцель? :)
или она где-то есть?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:56

  ingtrans написав:
  Striker написав:Супер! Так бы всегда.

А что супер-то? Как по мне, то всё, кроме мебели ну и может кафе, примерно такое же или хуже, чем у других.

учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:57

  v57 написав:гасить нада в рд-1, это читал не раз
а как узнать сумму в этом периоде?
на глаз, свой ексцель? :)
или она где-то есть?

Звонок в КЦ, да, странновато конечно, но похоже это единственный вариант узнать у банка, ну или свой Эксель файлик в смартфоне....
AlexSV
 
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