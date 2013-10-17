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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4255425642574258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:00

AlexSV оч. пИчально и неожиданно
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:02

  vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!

Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:07

  AlexSV написав:
  v57 написав:гасить нада в рд-1, это читал не раз
а как узнать сумму в этом периоде?
на глаз, свой ексцель? :)
или она где-то есть?

Звонок в КЦ, да, странновато конечно, но похоже это единственный вариант узнать у банка, ну или свой Эксель файлик в смартфоне....

Не единственный. Можно через приложение в Связь с банком/ "Задать вопрос", ответ будет на почту.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:07

  v57 написав:гасить нада в рд-1, это читал не раз
а как узнать сумму в этом периоде?
на глаз, свой ексцель? :)
или она где-то есть?

Написать саппорту из своего аккаунта и заодно попросить подключить отправку ежемесячной выписки, которая формируется в РД, и в которой видна сумма в грейсе.
Востаннє редагувалось apostol в Вів 01 вер, 2020 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!

Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.

не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:10

vitaliian
Это и напрягает.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.

Карантин то тут при чём?

Кто поступил или учится - уже оплатил. И если в вузе бухгалтера не ровесники брежнева то оплатившим возможно даже удалось получить кешбек. Мне не удалось: бумажка за оплату с реквизитами - вот и всё что могут в вузе, спасибо что не кеш.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.

Карантин то тут при чём?

Кто поступил или учится - уже оплатил. И если в вузе бухгалтера не ровесники брежнева то оплатившим возможно даже удалось получить кешбек. Мне не удалось: бумажка за оплату с реквизитами - вот и всё что могут в вузе, спасибо что не кеш.

кроме вузов есть ещё разные кружки типа танцы, плавание, бокс. Многие из них были на карантине и непонятно будут работать в сентябре или нет. Могли бы кэшбэк и на сентябрь продлить. Ремонт я этим летом закончил, а кэшбэк на ремонт дали аж в сентябре...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 вер, 2020 09:39, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:38

  Fylhtq написав:
  omb написав:
  MASolomko написав:Уже и % по депозитным свойствам карт КОКО сегодня выплатили :D
офигеть, так это они остаток на начало дня чтоли берут...

Остаток берут на конец дня. В этом месяце выплатили за период 31.07-30.08.


Ваши рассуждения из разряда "стакан наполовину полный или наполовину пустой".
Остатки на конец дня 31.07-30.08 - это абсолютно то же самое что и остатки на начало дня 01.08-31.08
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:58

Flamingo ну да, как вариант просто решили раньше период закончить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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