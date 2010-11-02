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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4256425742584259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:16

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!

Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.

не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.


Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення. Та і тим хто вже вчиться можна було прошлангувати з оплатою без санкції завдяки карантину.
В мене сильно гальмує виписка, що на мобілці, що на компі нема виписок за декілька днів і нарахованого відповідно кешбеку за ці трати.

  Striker написав:Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ.
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)


А потренуватись?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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