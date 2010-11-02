vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!
Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.
не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.
Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення. Та і тим хто вже вчиться можна було прошлангувати з оплатою без санкції завдяки карантину. В мене сильно гальмує виписка, що на мобілці, що на компі нема виписок за декілька днів і нарахованого відповідно кешбеку за ці трати.
Striker написав:Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ. А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)