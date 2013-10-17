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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4257425842594260>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:16

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!

Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.

не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.


Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення. Та і тим хто вже вчиться можна було прошлангувати з оплатою без санкції завдяки карантину.
В мене сильно гальмує виписка, що на мобілці, що на компі нема виписок за декілька днів і нарахованого відповідно кешбеку за ці трати.

  Striker написав:Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ.
А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)


А потренуватись?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:10

  Ой+ написав:А потренуватись?

Тоді треба ще одну картку на дівчину/дружину)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:13

  Striker написав:
  Ой+ написав:А потренуватись?

Тоді треба ще одну картку на дівчину/дружину)

тогда зачем карта?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ой+ написав:Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення.



Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:20

  vitaliian написав:
  Striker написав:
  Ой+ написав:А потренуватись?

Тоді треба ще одну картку на дівчину/дружину)

тогда зачем карта?

Чтобы был повышенный кэшбэк по всем 6 категориям. Только надо кредитку с лимитом.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ой+ написав:Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення.



Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел.

у вас странное представление о маркетинге. Продажа мороженного и пива летом вырастает примерно втрое, если сделать скидку в этот период то математически ей воспользуется втрое больше людей, чем зимой (когда мороженное большинству людей неинтересно даже со скидкой).

Из-за карантина в этом году именно сентябрь топовый период по платежам за учёбу, особенно факультативную (танцы, плавание). Логичнее было сделать кешбэк на рестораны и ж/д в августе (когда все отдыхали на морях) а на учёбу - в сентябре. Банк конечно вам ничего не должен, есть такие кому и клиенты не нужны, но это другая тема "модель бизнеса".
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:31

Подскажите в августе оплачивала обучение через некст, но кешбек не начислен, что сделано неправильно?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:у вас странное представление о маркетинге.

Нормальное у меня представление.

Кешбек делается не ради экономии клиентов, а ради увеличения объемов операций клиентов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 01 вер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:37

  REA 1109 написав:Подскажите в августе оплачивала обучение через некст, но кешбек не начислен, что сделано неправильно?

Оплачивали по платежи-образование и выбирали заведение, которое есть в списке привата?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:41

  rollo написав:
  REA 1109 написав:Подскажите в августе оплачивала обучение через некст, но кешбек не начислен, что сделано неправильно?

Оплачивали по платежи-образование и выбирали заведение, которое есть в списке привата?

нет в списке его не было
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