Додано: Вів 01 вер, 2020 12:22

vitaliy_berdinskikh написав: Ой+ написав: Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення. Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення.





Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел. Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел.

у вас странное представление о маркетинге. Продажа мороженного и пива летом вырастает примерно втрое, если сделать скидку в этот период то математически ей воспользуется втрое больше людей, чем зимой (когда мороженное большинству людей неинтересно даже со скидкой).Из-за карантина в этом году именно сентябрь топовый период по платежам за учёбу, особенно факультативную (танцы, плавание). Логичнее было сделать кешбэк на рестораны и ж/д в августе (когда все отдыхали на морях) а на учёбу - в сентябре. Банк конечно вам ничего не должен, есть такие кому и клиенты не нужны, но это другая тема "модель бизнеса".