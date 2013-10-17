vitaliian написав:учёба в августе есть а сентябре нет, где логика?!
Мы не Польша, у нас оплата за обучение как раз в августе, а не в сентябре.
не забываем про карантин, многие поступившие до сих пор не знают будут ли учиться и где.
Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення. Та і тим хто вже вчиться можна було прошлангувати з оплатою без санкції завдяки карантину. В мене сильно гальмує виписка, що на мобілці, що на компі нема виписок за декілька днів і нарахованого відповідно кешбеку за ці трати.
Striker написав:Ещё можно заехать в Эпик, а потом затариться продуктами в АТБ. А вечерком можно и в кафешку зайти или заказать пиццу)
Ой+ написав:Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення.
Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
Ой+ написав:Абсолютно вірно, контрактники тільки зараз в розгарі оформлення.
Кешбек - это не обязанность банка перед клиентами, это программа поощрения. И кешбек на обучение как раз в августе был наиболее уместен: кто хотел и мог - тот воспользовался. Кто шлангует - тот пролетел.
у вас странное представление о маркетинге. Продажа мороженного и пива летом вырастает примерно втрое, если сделать скидку в этот период то математически ей воспользуется втрое больше людей, чем зимой (когда мороженное большинству людей неинтересно даже со скидкой).
Из-за карантина в этом году именно сентябрь топовый период по платежам за учёбу, особенно факультативную (танцы, плавание). Логичнее было сделать кешбэк на рестораны и ж/д в августе (когда все отдыхали на морях) а на учёбу - в сентябре. Банк конечно вам ничего не должен, есть такие кому и клиенты не нужны, но это другая тема "модель бизнеса".
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat