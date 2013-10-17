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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:51
В "мебели и строительстве" у форварда проходит бытовая техника?
Не вижу коды MCC: 4812, 5722, 5732, 5946
А так хороша карта! Работает уже какой месяц!
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rollo
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52
REA 1109, если был бездоговорной платеж в Приват24 или шаблон был помещен в другую категорию, то MCC операции будет соответственный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54
REA 1109 написав: rollo написав: REA 1109 написав:
Подскажите в августе оплачивала обучение через некст, но кешбек не начислен, что сделано неправильно?
Оплачивали по платежи-образование и выбирали заведение, которое есть в списке привата?
нет в списке его не было
Тогда и не будет кешбэка, к сожалению.
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rollo
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