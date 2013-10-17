Додано: Вів 01 вер, 2020 14:47

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Если в заявке на коко, на странице заказа указать "не работаю", то перезвона не будет, заявка зафиксирована не будет, и реферального кешбека не будет (даже если получить карту)

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте