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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4257425842594260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:51

В "мебели и строительстве" у форварда проходит бытовая техника?
Не вижу коды MCC: 4812, 5722, 5732, 5946 :(

Зображення

А так хороша карта! Работает уже какой месяц! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

REA 1109, если был бездоговорной платеж в Приват24 или шаблон был помещен в другую категорию, то MCC операции будет соответственный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2310
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54

  REA 1109 написав:
  rollo написав:
  REA 1109 написав:Подскажите в августе оплачивала обучение через некст, но кешбек не начислен, что сделано неправильно?

Оплачивали по платежи-образование и выбирали заведение, которое есть в списке привата?

нет в списке его не было


Тогда и не будет кешбэка, к сожалению.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера выведенный КБ усох на 1 коп из-за округления.
191,1 * 0,805 = 153,8355

Круглый баланс в 15к "подсвечивает" корректировку цифр постфактумом :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:47

Продолжение истории:
Если в заявке на коко, на странице заказа указать "не работаю", то перезвона не будет, заявка зафиксирована не будет, и реферального кешбека не будет (даже если получить карту)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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