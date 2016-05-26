Не вижу коды MCC: 4812, 5722, 5732, 5946
А так хороша карта! Работает уже какой месяц!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:51
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
REA 1109, если был бездоговорной платеж в Приват24 или шаблон был помещен в другую категорию, то MCC операции будет соответственный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера выведенный КБ усох на 1 коп из-за округления.
191,1 * 0,805 = 153,8355
Круглый баланс в 15к "подсвечивает" корректировку цифр постфактумом
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:47
Продолжение истории:
Если в заявке на коко, на странице заказа указать "не работаю", то перезвона не будет, заявка зафиксирована не будет, и реферального кешбека не будет (даже если получить карту)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:07
duvr100, я написал вопрос в саппорт.
Пока этого можно избежать, если указать "работаю неофициально"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:15
НЕрабы тоже пользуются картами. И могут иметь доход даже больше рабов
И тоже любят процентики на остаток, и кешбеки
С которых даже платят налоги. А потом ещё (как и рабы) платят налоги второй раз в виде НДС и прочего
Поэтому дискриминация по этому признаку несправедлива
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:24
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