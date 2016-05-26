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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4258425942604261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

  MASolomko написав:Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.

угуу, через +2..3дн присылают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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