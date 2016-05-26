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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
угуу, через +2..3дн присылают
... делайте хоть что-нибудь!
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