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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:26
Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
MASolomko написав:
Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.
угуу, через +2..3дн присылают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:42
vitaliian написав:
у вас странное представление о маркетинге.
Маркетолог должен продать вам что-нибудь ненужное, а не подарить вам что-нибудь нужное.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:47
Slx написав: vitaliian написав:
у вас странное представление о маркетинге.
Маркетолог должен продать вам что-нибудь ненужное, а не подарить вам что-нибудь нужное.
всё зависит от модели бизнеса, есть компании которые наоборот делают жизнь людей лучше. Но в целом вы правы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16
Форвард задовбав своїм "кешбеком на вересень" - вже 7 однакових повідомлень.
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she_ne_investor
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:19
Мне каждые 15 мин приходит. О как банка беспокоится, что бы не забыли выбрать категории
.......
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Boundless
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:24
Boundless написав:Мне каждые 15 мин приходит. О как банка беспокоится, что бы не забыли выбрать категории
Кто выбрал так же получают))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:52
she_ne_investor
тоже выгреб
переживают
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:06
she_ne_investor написав:
Форвард задовбав своїм "кешбеком на вересень" - вже 7 однакових повідомлень.
а мне ни одного!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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