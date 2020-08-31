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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4259426042614262>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

  MASolomko написав:Vorlon, по договору от 24 числа прислали выписку на почту 26 августа во 2-й половине дня.

угуу, через +2..3дн присылают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:42

  vitaliian написав:у вас странное представление о маркетинге.

Маркетолог должен продать вам что-нибудь ненужное, а не подарить вам что-нибудь нужное.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:47

  Slx написав:
  vitaliian написав:у вас странное представление о маркетинге.

Маркетолог должен продать вам что-нибудь ненужное, а не подарить вам что-нибудь нужное.

всё зависит от модели бизнеса, есть компании которые наоборот делают жизнь людей лучше. Но в целом вы правы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16

Форвард задовбав своїм "кешбеком на вересень" - вже 7 однакових повідомлень.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне каждые 15 мин приходит. О как банка беспокоится, что бы не забыли выбрать категории
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Boundless написав:Мне каждые 15 мин приходит. О как банка беспокоится, что бы не забыли выбрать категории
Кто выбрал так же получают))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:52

she_ne_investor тоже выгреб :mrgreen: переживают :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:06

  she_ne_investor написав:Форвард задовбав своїм "кешбеком на вересень" - вже 7 однакових повідомлень.

а мне ни одного!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:16

Походу, сегодня у Форварда - день глюков.
Слава Богу, картой расплатиться удалось. Но... ни операции в выписке не появилось (крутится колесико - и все), ни остаток не уменьшился. Даже перепроверил в чеке, той ли картой расплатился - никогда такого не видел!...
Чудеса.
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