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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:21
Искатель, пару минут назад делал оплату их картой Mastercard и всё успешно в мобильном приложении.
ps Терминалы Ощада в АТБ не работали. Возможно, что глюки на стороне платёжной системы ибо не один банк сегодня штормит.
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MASolomko
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