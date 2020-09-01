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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4259426042614262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель, пару минут назад делал оплату их картой Mastercard и всё успешно в мобильном приложении.

ps Терминалы Ощада в АТБ не работали. Возможно, что глюки на стороне платёжной системы ибо не один банк сегодня штормит.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:09

  MASolomko написав:Искатель, пару минут назад делал оплату их картой Mastercard и всё успешно в мобильном приложении.

ps Терминалы Ощада в АТБ не работали. Возможно, что глюки на стороне платёжной системы ибо не один банк сегодня штормит.

Да вот как раз в АТБ сегодня делал первую покупку кредиткой КоКо. Сумма не списалась с остатка, не отображается в выписке... Терминал Аваля.
Вечером делал покупку в другом магазине (минут 10 назад): отображается и операция, и остаток уменьшился на эту сумму. Забавно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18

MASolomko в кишене все терминалы ощада отпали, хорошо что я пикендгоу платил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:38

Ну ОК. А что теперь?
Авторизационный остаток не изменился(!) на сумму, которая успешно прошла по терминалу Аваля в АТБ в момент "завихрений" в Форварде.
Последующая покупка в другом месте уменьшила остаток + отобразилась в выписке, т.е. все нормально.
А этой как будто и не было.
Что теперь? Как вообще в таких случаях дальше развиваются события?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12

Посмотрите через пару дней в выписке, может появиться. Если нет, тогда будет подарок от банка) Но перед нужной РД лучше переспросить в поддержке сумму в грейсе)
apostol
 
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