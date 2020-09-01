Искатель, пару минут назад делал оплату их картой Mastercard и всё успешно в мобильном приложении.
ps Терминалы Ощада в АТБ не работали. Возможно, что глюки на стороне платёжной системы ибо не один банк сегодня штормит.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Искатель, пару минут назад делал оплату их картой Mastercard и всё успешно в мобильном приложении.
ps Терминалы Ощада в АТБ не работали. Возможно, что глюки на стороне платёжной системы ибо не один банк сегодня штормит.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:09
Да вот как раз в АТБ сегодня делал первую покупку кредиткой КоКо. Сумма не списалась с остатка, не отображается в выписке... Терминал Аваля.
Вечером делал покупку в другом магазине (минут 10 назад): отображается и операция, и остаток уменьшился на эту сумму. Забавно...
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18
MASolomko в кишене все терминалы ощада отпали, хорошо что я пикендгоу платил
Кешбечные карты!
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:38
Ну ОК. А что теперь?
Авторизационный остаток не изменился(!) на сумму, которая успешно прошла по терминалу Аваля в АТБ в момент "завихрений" в Форварде.
Последующая покупка в другом месте уменьшила остаток + отобразилась в выписке, т.е. все нормально.
А этой как будто и не было.
Что теперь? Как вообще в таких случаях дальше развиваются события?
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12
Посмотрите через пару дней в выписке, может появиться. Если нет, тогда будет подарок от банка) Но перед нужной РД лучше переспросить в поддержке сумму в грейсе)
Додано: Сер 02 вер, 2020 02:19
Было и у меня намедни такое с мониной. В атб покупка на 290 грн не фигурирует ,а те которые после делал нормально пошли. Только было порадовался ,что начался атракцион не виданной щедрости так через 2 дня списалось (как только на карту папира закинул).
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:47
Коко кредитка
Подскажите, по Коко карте, кредитка, страховки как отключить? Планирую заказать курьером.
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
pfauter, если подпишите договора страхования, то отключение их в отделении банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:17
Можно даже на следующий день отключить? А если без кредитного лимита, то страховки все равно работают?
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:20
Попробуйте при оформлении в разговоре с оператором сказать, что хотите без обеих страховок. По-идее, курьер должен приехать с договором без страховок.
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