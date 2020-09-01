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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:25
pfauter, по кредитной карте предлагают две страховки:
— програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (15 грн/мес);
— програма страхування від нещасних випадків та хвороб или програма добровільного страхування життя власника карткогового рахунку (1 %).
А по дебетовой только первую.
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MASolomko
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