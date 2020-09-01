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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4260426142624263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

pfauter, по кредитной карте предлагают две страховки:
— програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (15 грн/мес);
— програма страхування від нещасних випадків та хвороб или програма добровільного страхування життя власника карткогового рахунку (1 %).
А по дебетовой только первую.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

При заказе кредитки явно проговорил горячке "отключить все страховки", вроде согласились, не брыкались.

Повторил в отделении. Говорят - вы же через горячку заказывали, сейчас посмотрим и печататают договор со страховкой.
И сразу же заявление на отключение дали.

Отделение утверждает, что это не они страховку включили.
Даже интересно, кто из них фигнёй страдает.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:07

Alpha1251 ну планы надо выполнять, вот и страдают :) но ваша задача все равно отключить :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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