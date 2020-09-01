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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:25
pfauter, по кредитной карте предлагают две страховки:
— програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (15 грн/мес);
— програма страхування від нещасних випадків та хвороб или програма добровільного страхування життя власника карткогового рахунку (1 %).
А по дебетовой только первую.
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MASolomko
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:56
При заказе кредитки явно проговорил горячке "отключить все страховки", вроде согласились, не брыкались.
Повторил в отделении. Говорят - вы же через горячку заказывали, сейчас посмотрим и печататают договор со страховкой.
И сразу же заявление на отключение дали.
Отделение утверждает, что это не они страховку включили.
Даже интересно, кто из них фигнёй страдает.
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Alpha1251
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:07
Alpha1251
ну планы надо выполнять, вот и страдают
но ваша задача все равно отключить
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omb
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