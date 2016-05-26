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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4261426242634264>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 07:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

pfauter, по кредитной карте предлагают две страховки:
— програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (15 грн/мес);
— програма страхування від нещасних випадків та хвороб или програма добровільного страхування життя власника карткогового рахунку (1 %).
А по дебетовой только первую.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

При заказе кредитки явно проговорил горячке "отключить все страховки", вроде согласились, не брыкались.

Повторил в отделении. Говорят - вы же через горячку заказывали, сейчас посмотрим и печататают договор со страховкой.
И сразу же заявление на отключение дали.

Отделение утверждает, что это не они страховку включили.
Даже интересно, кто из них фигнёй страдает.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:07

Alpha1251 ну планы надо выполнять, вот и страдают :) но ваша задача все равно отключить :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:36

  Искатель написав:Ну ОК. А что теперь?
Авторизационный остаток не изменился(!) на сумму, которая успешно прошла по терминалу Аваля в АТБ в момент "завихрений" в Форварде.
Последующая покупка в другом месте уменьшила остаток + отобразилась в выписке, т.е. все нормально.
А этой как будто и не было.
Что теперь? Как вообще в таких случаях дальше развиваются события?

Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:Alpha1251 ну планы надо выполнять, вот и страдают :) но ваша задача все равно отключить :)
Отключил сразу, "не отходя от кассы".

Если бы не процедура удалённого заказа, заставил бы переделывать договор. А то договор одной датой, отключение другой - лень стало бодаться.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:25

  Искатель написав:Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...


same thing
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:40

Вчора вперше відвідав відділення банку з метою отримання кредитки і дебетки КОКО, на протязі години погодили кредитний ліміт, відразу видали неіменні кратки, зареєструвався в онлайн додатку, перевів картки в ГуглПей на смартфон, обрав категорії на вересень, а ще через годину уже в супермаркеті розрахувався кредитними грошима і зафіксив кешбек. В додатку відразу зявились операції. Був приємно вражений і рівнем обслуговування у відділенні і оперативністю Гярячої лінії.
Перші враження позитивні, і це не Київ!
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:48

  joik написав:Вчора вперше відвідав відділення банку з метою отримання кредитки і дебетки КОКО, на протязі години погодили кредитний ліміт, відразу видали неіменні кратки, зареєструвався в онлайн додатку, перевів картки в ГуглПей на смартфон, обрав категорії на вересень, а ще через годину уже в супермаркеті розрахувався кредитними грошима і зафіксив кешбек. В додатку відразу зявились операції. Був приємно вражений і рівнем обслуговування у відділенні і оперативністю Гярячої лінії.
Перші враження позитивні, і це не Київ!

Добро пожаловать в дружную свинорыльскую семью! :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54

Радостная новость: вчера написал в саппорт по поводу "неперезвона по заявкам свободных людей, и пропаже кешбека". И сегодня обоим выплатили кешбек.
Не знаю, индивидуально или исправили в общем.
Есть ещё вариант, что "нужно было просто подождать", но это сомнительно, т.к. одновременно оформляли по рефералке работающие и нет - и работающим выплатили сами без напоминаний, а для неработающих как-то подзастряло и пришлось немного напомнить и уточнять вопрос

Вобщем банчок работает, письма читает, и даже оперативно и позитивно решает вопросы. Аж удивительно

Вопрос по пластику к "депозитке" ещё видимо рассматривают

Но есть один печальный момент: свободным людям, даже немного превышающим "фонд", - не дают кредитку даже с нулём. Скоринг жестковат. Конкуренты сами бегают за такими клиентами с предложениями по кредиткам
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 02 вер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:57

Вкладчик1234 дорогу осилит идущий, приятная новость, что не забили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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