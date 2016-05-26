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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:25
pfauter, по кредитной карте предлагают две страховки:
— програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (15 грн/мес);
— програма страхування від нещасних випадків та хвороб или програма добровільного страхування життя власника карткогового рахунку (1 %).
А по дебетовой только первую.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Сер 02 вер, 2020 08:56
При заказе кредитки явно проговорил горячке "отключить все страховки", вроде согласились, не брыкались.
Повторил в отделении. Говорят - вы же через горячку заказывали, сейчас посмотрим и печататают договор со страховкой.
И сразу же заявление на отключение дали.
Отделение утверждает, что это не они страховку включили.
Даже интересно, кто из них фигнёй страдает.
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Alpha1251
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:07
Alpha1251
ну планы надо выполнять, вот и страдают
но ваша задача все равно отключить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:36
Искатель написав:
Ну ОК. А что теперь?
Авторизационный остаток не изменился(!) на сумму, которая успешно прошла по терминалу Аваля в АТБ в момент "завихрений" в Форварде.
Последующая покупка в другом месте уменьшила остаток + отобразилась в выписке, т.е. все нормально.
А этой как будто и не было.
Что теперь? Как вообще в таких случаях дальше развиваются события?
Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...
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Искатель
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Додано: Сер 02 вер, 2020 09:44
omb написав:Alpha1251
ну планы надо выполнять, вот и страдают
но ваша задача все равно отключить
Отключил сразу, "не отходя от кассы".
Если бы не процедура удалённого заказа, заставил бы переделывать договор. А то договор одной датой, отключение другой - лень стало бодаться.
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Alpha1251
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:25
Искатель написав:
Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...
same thing
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cohan
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:40
Вчора вперше відвідав відділення банку з метою отримання кредитки і дебетки КОКО, на протязі години погодили кредитний ліміт, відразу видали неіменні кратки, зареєструвався в онлайн додатку, перевів картки в ГуглПей на смартфон, обрав категорії на вересень, а ще через годину уже в супермаркеті розрахувався кредитними грошима і зафіксив кешбек. В додатку відразу зявились операції. Був приємно вражений і рівнем обслуговування у відділенні і оперативністю Гярячої лінії.
Перші враження позитивні, і це не Київ!
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joik
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:48
joik написав:
Вчора вперше відвідав відділення банку з метою отримання кредитки і дебетки КОКО, на протязі години погодили кредитний ліміт, відразу видали неіменні кратки, зареєструвався в онлайн додатку, перевів картки в ГуглПей на смартфон, обрав категорії на вересень, а ще через годину уже в супермаркеті розрахувався кредитними грошима і зафіксив кешбек. В додатку відразу зявились операції. Був приємно вражений і рівнем обслуговування у відділенні і оперативністю Гярячої лінії.
Перші враження позитивні, і це не Київ!
Добро пожаловать в дружную свинорыльскую семью!
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:54
Радостная новость: вчера написал в саппорт по поводу "неперезвона по заявкам свободных людей, и пропаже кешбека". И сегодня обоим выплатили кешбек.
Не знаю, индивидуально или исправили в общем.
Есть ещё вариант, что "нужно было просто подождать", но это сомнительно, т.к. одновременно оформляли по рефералке работающие и нет - и работающим выплатили сами без напоминаний, а для неработающих как-то подзастряло и пришлось немного напомнить и уточнять вопрос
Вобщем банчок работает, письма читает, и даже оперативно и позитивно решает вопросы. Аж удивительно
Вопрос по пластику к "депозитке" ещё видимо рассматривают
Но есть один печальный момент: свободным людям, даже немного превышающим "фонд", - не дают кредитку даже с нулём. Скоринг жестковат. Конкуренты сами бегают за такими клиентами с предложениями по кредиткам
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 02 вер, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 02 вер, 2020 11:57
Вкладчик1234 дорогу осилит идущий, приятная новость, что не забили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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