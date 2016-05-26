Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:26
Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подав онлайн-заявку, у видачі кредитки відмовили. Чи варто йти у відділення?
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Стоит идти через месяц или более. Раньше за кредиткой не стоит, будет отказ. Идите сейчас за дебетной. Только не забудьте ещё раз по референтной ссылке подать заявку, и когда будет звонок оператора, уточните, что хотите дебетку. Указывайте, как писали выше, что работаете (официально или нет не имеет значения)
Можно по моей ссылке, если хотите
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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