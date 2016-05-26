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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4261426242634264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:26

  cohan написав:
  Искатель написав:Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...


same thing

Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подав онлайн-заявку, у видачі кредитки відмовили. Чи варто йти у відділення?
Murkit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стоит идти через месяц или более. Раньше за кредиткой не стоит, будет отказ. Идите сейчас за дебетной. Только не забудьте ещё раз по референтной ссылке подать заявку, и когда будет звонок оператора, уточните, что хотите дебетку. Указывайте, как писали выше, что работаете (официально или нет не имеет значения)
Можно по моей ссылке, если хотите http://lx4.me/c/BruGAiHB
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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