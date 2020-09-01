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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4261426242634264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:26

  cohan написав:
  Искатель написав:Если кому интересно: утром появилась операция в выписке и остаток уменьшился.
А вот кэшбэк за эту операцию не начислили, козлы...


same thing

Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подав онлайн-заявку, у видачі кредитки відмовили. Чи варто йти у відділення?
Murkit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стоит идти через месяц или более. Раньше за кредиткой не стоит, будет отказ. Идите сейчас за дебетной. Только не забудьте ещё раз по референтной ссылке подать заявку, и когда будет звонок оператора, уточните, что хотите дебетку. Указывайте, как писали выше, что работаете (официально или нет не имеет значения)
Можно по моей ссылке, если хотите http://lx4.me/c/BruGAiHB
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, есть свои деньги на кредитке, если перед покупкой стянуть свои деньги под 0 например на моно через p2p, и после этого в этот же день оплатить покупку, то форвард это посчитает как оплату кредитными или своими т.к. перевод на моно еще не списан со счета? Может лучше сепом в таком случае скинуть деньги?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:00

antey718 можно так делать, форвард сразу проводит, для пущей уверенности проверьте в выписке, что перевод п2п провелся по счету, только все операции по переводу делайте форвардом
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  antey718 написав:если перед покупкой стянуть свои деньги под 0 например на моно через p2p

нуна не тянуть Моней, а толкать Фарсиком, и все будет хорошо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:17

antey718 если стягивали Моней - то пройдет как за свои - списание по счету еще не прошло. Если отправите СЭП или толкнете по р2р аппкой Форварда - все получится.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:22

  Murkit написав:Подав онлайн-заявку, у видачі кредитки відмовили. Чи варто йти у відділення?

Не стоит. Мне в отделении один человек рассказал, что по их процедурам в случае отказа в выдаче лимита раньше чем через 3 месяца подаваться смысла нет - будет автоматический отлуп - типа за такой короткий период времени у вас кардинально ничего не могло поменяться. А вот через 3 месяца шанс уже появляется. Причем если пойти в отделение и вашу анкету знающий сотрудник заполнит ПРАВИЛЬНО - шанс получить кред.лим даже безработному увеличивается практически до 100%. Лично знаю такие случаи. ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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