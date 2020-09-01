Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 12:26
Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подав онлайн-заявку, у видачі кредитки відмовили. Чи варто йти у відділення?
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Стоит идти через месяц или более. Раньше за кредиткой не стоит, будет отказ. Идите сейчас за дебетной. Только не забудьте ещё раз по референтной ссылке подать заявку, и когда будет звонок оператора, уточните, что хотите дебетку. Указывайте, как писали выше, что работаете (официально или нет не имеет значения)
Можно по моей ссылке, если хотите
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, есть свои деньги на кредитке, если перед покупкой стянуть свои деньги под 0 например на моно через p2p, и после этого в этот же день оплатить покупку, то форвард это посчитает как оплату кредитными или своими т.к. перевод на моно еще не списан со счета? Может лучше сепом в таком случае скинуть деньги?
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:00
antey718 можно так делать, форвард сразу проводит, для пущей уверенности проверьте в выписке, что перевод п2п провелся по счету, только все операции по переводу делайте форвардом
Кешбечные карты!
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
нуна не тянуть Моней, а толкать Фарсиком, и все будет хорошо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:17
antey718 если стягивали Моней - то пройдет как за свои - списание по счету еще не прошло. Если отправите СЭП или толкнете по р2р аппкой Форварда - все получится.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:22
Не стоит. Мне в отделении один человек рассказал, что по их процедурам в случае отказа в выдаче лимита раньше чем через 3 месяца подаваться смысла нет - будет автоматический отлуп - типа за такой короткий период времени у вас кардинально ничего не могло поменяться. А вот через 3 месяца шанс уже появляется. Причем если пойти в отделение и вашу анкету знающий сотрудник заполнит ПРАВИЛЬНО - шанс получить кред.лим даже безработному увеличивается практически до 100%. Лично знаю такие случаи.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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