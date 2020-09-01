не-не, это взаимовыгодное партнерство будет
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
не-не, это взаимовыгодное партнерство будет
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію. Це взагалі вперше в моїй практиці. Так що зрозумів з кешбеками не все так просто у цій банці. В дескстопну версію не зайдеш бо СМС-ки не приходять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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