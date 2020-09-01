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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4262426342644265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31

  omb написав:
  clientage написав: дайте просветленному труднику заработать то :wink:
это не наши методы!!!

не-не, это взаимовыгодное партнерство будет :wink:
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.


Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію. Це взагалі вперше в моїй практиці. Так що зрозумів з кешбеками не все так просто у цій банці. В дескстопну версію не зайдеш бо СМС-ки не приходять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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