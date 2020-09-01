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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4262426342644265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31

  omb написав:
  clientage написав: дайте просветленному труднику заработать то :wink:
это не наши методы!!!

не-не, это взаимовыгодное партнерство будет :wink:
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.


Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію. Це взагалі вперше в моїй практиці. Так що зрозумів з кешбеками не все так просто у цій банці. В дескстопну версію не зайдеш бо СМС-ки не приходять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:25

Ой+
Странно, сейчас кешбек начисляется мгновенно после покупки, не нужно ждать проводки. Нужно самостоятельно зайти в раздел Кешбек (%%) и самому вывести. Можно хоть через минуту после покупки.
Если покупали в ватсонсе онлайн, будет проблема с кешбеком. Они вначале онлайн блокируют, и спустя время списывают и в это время что то глючит и автоматически кешбека по онлайн покупкам нет. В ТАС на пудру доначисляла через поддержку покупки онлайн ватсонса.
В моно было в августе по вастонс онлайн кешбек 7%, в сентябре 9%
Начислилось мгновенно.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если не дали кредитку, лучше оформить дебетку. Попользоваться активно месяц, и при подаче повторной заявки у Вас в анкете уже будут плюсики, Вы действующий клиент банка с хорошей историей
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Spring написав:Странно, сейчас кешбек начисляется мгновенно после покупки, не нужно ждать проводки. Нужно самостоятельно зайти в раздел Кешбек (%%) и самому вывести. Можно хоть через минуту после покупки.
Если покупали в ватсонсе онлайн, будет проблема с кешбеком


Мій досвід дещо інший п и покупці офлайн, а ГЛ якби старається знайти логічне пояснення.
Хоча читаю:
2.7. Обрані Клієнтом категорії активні до останнього дня календарного місяця, в
якому Клієнт їх обрав. https://www.forward-bank.com/about/acti ... _loyal.PDF

Задав аналогічне питання в online.forward-bank.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:55

  joik написав:Вчора вперше відвідав відділення банку з метою отримання кредитки і дебетки КОКО, на протязі години погодили кредитний ліміт, відразу видали неіменні кратки, зареєструвався в онлайн додатку, перевів картки в ГуглПей на смартфон, обрав категорії на вересень, а ще через годину уже в супермаркеті розрахувався кредитними грошима і зафіксив кешбек. В додатку відразу зявились операції. Був приємно вражений і рівнем обслуговування у відділенні і оперативністю Гярячої лінії.
Перші враження позитивні, і це не Київ!

протягом години те, що має вирішуватися по максимумі за 10хв. :D
і за це ще дякують :D
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

по моїй заявці так і не передзвонили.
йти прямо у відділення?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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