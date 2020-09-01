Додано: Сер 02 вер, 2020 18:25

Ой+

Странно, сейчас кешбек начисляется мгновенно после покупки, не нужно ждать проводки. Нужно самостоятельно зайти в раздел Кешбек (%%) и самому вывести. Можно хоть через минуту после покупки.

Если покупали в ватсонсе онлайн, будет проблема с кешбеком. Они вначале онлайн блокируют, и спустя время списывают и в это время что то глючит и автоматически кешбека по онлайн покупкам нет. В ТАС на пудру доначисляла через поддержку покупки онлайн ватсонса.

В моно было в августе по вастонс онлайн кешбек 7%, в сентябре 9%

Начислилось мгновенно.