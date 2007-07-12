не-не, это взаимовыгодное партнерство будет
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
не-не, это взаимовыгодное партнерство будет
ток перца сразу ласково пердупредите, шо БЕЗ кредлимита карта вам не нужна, и забирать вы ее не будете какие-бы там обещания про будущий лимит вам не будут тулить....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію. Це взагалі вперше в моїй практиці. Так що зрозумів з кешбеками не все так просто у цій банці. В дескстопну версію не зайдеш бо СМС-ки не приходять.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:25
Ой+
Странно, сейчас кешбек начисляется мгновенно после покупки, не нужно ждать проводки. Нужно самостоятельно зайти в раздел Кешбек (%%) и самому вывести. Можно хоть через минуту после покупки.
Если покупали в ватсонсе онлайн, будет проблема с кешбеком. Они вначале онлайн блокируют, и спустя время списывают и в это время что то глючит и автоматически кешбека по онлайн покупкам нет. В ТАС на пудру доначисляла через поддержку покупки онлайн ватсонса.
В моно было в августе по вастонс онлайн кешбек 7%, в сентябре 9%
Начислилось мгновенно.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если не дали кредитку, лучше оформить дебетку. Попользоваться активно месяц, и при подаче повторной заявки у Вас в анкете уже будут плюсики, Вы действующий клиент банка с хорошей историей
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мій досвід дещо інший п и покупці офлайн, а ГЛ якби старається знайти логічне пояснення.
Хоча читаю:
Задав аналогічне питання в online.forward-bank.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:55
протягом години те, що має вирішуватися по максимумі за 10хв.
і за це ще дякують
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
по моїй заявці так і не передзвонили.
йти прямо у відділення?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:44
unicdima ну за 10 минут все отксерить, привязать карты, подписать не очень реально
Кешбечные карты!
Додано: Сер 02 вер, 2020 22:33
Пофиксили, доначислили кэшбэк за вчерашнюю операцию. Так что по крайней мере свои ошибки Форвард исправляет оперативно.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:07
20-25 хв на один картпродукт
багато бумажної волокіти, погодження із начальником, друк, підписи... короче паперово-людська робота
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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