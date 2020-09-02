шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:22
шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Волокита когда новый клиент. Форвард наполовину паперово-электронный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду
У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?
Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
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