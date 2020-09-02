шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:22
шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Волокита когда новый клиент. Форвард наполовину паперово-электронный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду
У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?
Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:22
мне звонила живая девушка очень назойливо и настойчиво раскатывала меня на лимит пока я не сказал что справки о доходах у меня нет. Энтузиазм угас за 1 секунду.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тоже звонила живая девушка, предлагала сначала кредит наличными, потом карту. Я тогда ещё не задумывался о желтой, теперь вот жду когда опять позвонит.
Вообще это был уже наверное третий или четвертый звонок с весны. Похоже обзванивают всех квардратно-гдездовым методом без какой-либо серьёзной подготовки, а уже потом если клиент согласится то начинают считать рейтинг и далее.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:56
vitaliian, с каких это пор им нужна справка о доходах?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:36
хз я хотел желтую ко-ко оформить но без справки низзя. клиент банка с 2011 года...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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