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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:22

  omb написав:unicdima ну за 10 минут все отксерить, привязать карты, подписать не очень реально

шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unicdima написав:шото я не помню такой длинной волокиты ни в привате ни в моно.
Волокита когда новый клиент. Форвард наполовину паперово-электронный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду

У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:22

  vpchelko написав:позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду

У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?

мне звонила живая девушка очень назойливо и настойчиво раскатывала меня на лимит пока я не сказал что справки о доходах у меня нет. Энтузиазм угас за 1 секунду.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Тоже звонила живая девушка, предлагала сначала кредит наличными, потом карту. Я тогда ещё не задумывался о желтой, теперь вот жду когда опять позвонит.

Вообще это был уже наверное третий или четвертый звонок с весны. Похоже обзванивают всех квардратно-гдездовым методом без какой-либо серьёзной подготовки, а уже потом если клиент согласится то начинают считать рейтинг и далее.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:56

vitaliian, с каких это пор им нужна справка о доходах?
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:мне звонила живая девушка очень назойливо и настойчиво раскатывала меня на лимит пока я не сказал что справки о доходах у меня нет. Энтузиазм угас за 1 секунду.

У меня есть декларация о доходе.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:36

  Ромасик написав:vitaliian, с каких это пор им нужна справка о доходах?
хз я хотел желтую ко-ко оформить но без справки низзя. клиент банка с 2011 года...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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