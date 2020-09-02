RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4264426542664267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56

  vpchelko написав:позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду

У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?



Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
Dimaa
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dimaa написав:Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було


До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4264426542664267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8903, 8904, 8905
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89047 10481623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 18:42
Vorlon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7241 1634384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 16:03
Kevin
А-Банк 1 ... 1703, 1704, 1705
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17041 2371692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 14:30
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25473)
03.09.2020 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.