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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56
vpchelko написав:
позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду
У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?
Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
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Dimaa
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22
Dimaa написав:
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
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vpchelko
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