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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4264426542664267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56

  vpchelko написав:позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду

У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?



Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dimaa написав:Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було


До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:05

Dimaa сначало робот, а потом подняли сами без звонка через некоторое время
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

вообще давно хочу лимит на коко-кредитке, сейчас 4% на продукты и супермаркеты вообще жир!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, а за первую трату за кредитные от 100грн и приветсвенные и КБ полагается?

Раньше, вроде, были какие-то нюансы.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00

Alpha1251 Полагается. Основной ньюанс - до покупки не делайте других трат (не снимайте нал), а после того как сделаете первую покупку от 100 грн. - не делайте других покупок, а дождитесь ее проведения по счету, а то "чисто случайно" первой может провестись вторая покупка. Или третья. В общем не стоит рисковать, а лучше переждать. И первую покупку делайте не из кэшбечных категорий, потому как на нее не начислится "категорийный" кэшбек.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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