|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56
vpchelko написав:
позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду
У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?
Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
-
Dimaa
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 09.06.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22
Dimaa написав:
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:05
Dimaa сначало робот, а потом подняли сами без звонка через некоторое время
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19
вообще давно хочу лимит на коко-кредитке, сейчас 4% на продукты и супермаркеты вообще жир!
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26
Коллеги, а за первую трату за кредитные от 100грн и приветсвенные и КБ полагается?
Раньше, вроде, были какие-то нюансы.
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00
Alpha1251 Полагается. Основной ньюанс - до покупки не делайте других трат (не снимайте нал), а после того как сделаете первую покупку от 100 грн. - не делайте других покупок, а дождитесь ее проведения по счету, а то "чисто случайно" первой может провестись вторая покупка. Или третья. В общем не стоит рисковать, а лучше переждать. И первую покупку делайте не из кэшбечных категорий, потому как на нее не начислится "категорийный" кэшбек.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4848
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1089 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас
, Lost
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|17043
|2371851
|
Чет 03 вер, 2020 20:21
V2
|
|89049
|10481910
|
Чет 03 вер, 2020 20:01
Hella
|
|7241
|1634452
|
Чет 03 вер, 2020 16:03
Kevin
|