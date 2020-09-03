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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56
vpchelko написав:
позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду
У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?
Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
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Dimaa
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22
Dimaa написав:
Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
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vpchelko
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:05
Dimaa сначало робот, а потом подняли сами без звонка через некоторое время
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19
вообще давно хочу лимит на коко-кредитке, сейчас 4% на продукты и супермаркеты вообще жир!
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vpchelko
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26
Коллеги, а за первую трату за кредитные от 100грн и приветсвенные и КБ полагается?
Раньше, вроде, были какие-то нюансы.
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Alpha1251
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00
Alpha1251 Полагается. Основной ньюанс - до покупки не делайте других трат (не снимайте нал), а после того как сделаете первую покупку от 100 грн. - не делайте других покупок, а дождитесь ее проведения по счету, а то "чисто случайно" первой может провестись вторая покупка. Или третья. В общем не стоит рисковать, а лучше переждать. И первую покупку делайте не из кэшбечных категорий, потому как на нее не начислится "категорийный" кэшбек.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:53
Ой+ написав: Искатель написав:
Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.
Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію.
Написав скаргу в online.forward і кешбек дорахували, хоч ГЛ розказувала, що не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:36
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Dimaa
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:08
Dimaa ну там неделя точно прошла.. но может у вас и по другому будет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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-
- Повідомлень: 1989
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
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