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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4265426642674268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:56

  vpchelko написав:позвонил робот - предложили лимит - нажал 1 - обещали что перезвонит живой человек в течении часа или дня - жду

У кого-то такое было? Давали / поднимали лимит?

Если сегодня не позвонят, завтра теребить поддержку?



Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dimaa написав:Мені теж робот дзвонив. Живого дзвінка поки не було


До сих пор не позвонили, значит буду завтра звонить в поддержку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:05

Dimaa сначало робот, а потом подняли сами без звонка через некоторое время
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

вообще давно хочу лимит на коко-кредитке, сейчас 4% на продукты и супермаркеты вообще жир!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, а за первую трату за кредитные от 100грн и приветсвенные и КБ полагается?

Раньше, вроде, были какие-то нюансы.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:00

Alpha1251 Полагается. Основной ньюанс - до покупки не делайте других трат (не снимайте нал), а после того как сделаете первую покупку от 100 грн. - не делайте других покупок, а дождитесь ее проведения по счету, а то "чисто случайно" первой может провестись вторая покупка. Или третья. В общем не стоит рисковать, а лучше переждать. И первую покупку делайте не из кэшбечных категорий, потому как на нее не начислится "категорийный" кэшбек.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:53

  Ой+ написав:
  Искатель написав:Позвонил на горячую линию, повозмущался... "Да, действительно... Вам положен кэшбэк. Да, не начислили. Зафиксирую заявку".
Посмотрим, что из этого получится. Ну, это уже вопрос принципа.


Отримав було кешбек за категорію "салони краси та косметика" у ватсоні. В кінці серпня купляв у просторі, а потім 31-го ще знов у ватсоні. Кешбека нема. Простор ГЛ гласить не той ММС, а ватсон пізніше проведена покупка (у вересні) і не попадає в категорію.


Написав скаргу в online.forward і кешбек дорахували, хоч ГЛ розказувала, що не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:36

  omb написав:Dimaa сначало робот, а потом подняли сами без звонка через некоторое время


А мені поки ні :cry: :cry: :cry:
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:08

Dimaa ну там неделя точно прошла.. но может у вас и по другому будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підскажіть, якщо закину сьогодні гроші на кредитку через СЕП, з якого дня почнуть рахувати відсотки на залишок?
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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